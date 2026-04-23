Un conduttore di una delle principali emittenti televisive russe ha rivolto parole offensive nei confronti della premier italiana, suscitando reazioni nel panorama internazionale. La vicenda ha attirato l’attenzione per il suo carattere provocatorio, anche se alcuni commentatori sottolineano che tali attacchi non hanno impedito alla leader italiana di mantenere rapporti e posizioni di rilievo all’interno dell’Unione europea. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni tra Russia e alcuni paesi europei.

Se il conduttore della più importante tv russa offende la premier italiana è una notizia, se lo fa anche il giorno successivo, poco dopo che l’ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina per l’inevitabile lavata di capo, che il presidente della repubblica si è schierato con la capo del governo, che tutta l’Italia si è stretta a difesa della sua presidente del consiglio, allora la notizia è doppia. Significa che il Cremlino – perché è evidente che dietro alle parole di Solovyev c’è Putin – non intende abbassare il livello di scontro con i paesi avversari anche a costo di fare un favore a Giorgia Meloni, compattando intorno a lei una maggioranza che sul tema Ucraina si stava sfilacciando e financo un’opposizione che non poteva che manifestare solidarietà alla presidente del consiglio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Russia attacca Meloni europeista. Ma la rafforza

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