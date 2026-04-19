Giorgia Meloni ha partecipato di recente a un incontro con un gruppo di sostenitori, suscitando discussioni sulla sua posizione politica. Alcuni commentatori interpretano questa partecipazione come una svolta verso posizioni più europeiste, ma altri sottolineano che questa interpretazione potrebbe essere superficiale. La leader ha mantenuto un approccio che, secondo alcuni osservatori, continua a valorizzare l’identità e gli interessi nazionali, senza abbandonare completamente le radici sovraniste della sua strategia politica.

È più forte di loro. Nei confronti di Giorgia Meloni, reduce dal vertice con i Volenterosi su Hormuz, i soliti noti dell’opposizione e della stampa a corredo proseguono nello stesso errore metodologico – nella stessa “miopia” – con cui hanno insistito fino alla nausea per definire il suo rapporto con Donald Trump. Per mesi, con toni che definire misogini è poco, hanno etichettato la premier come «cheerleader» del presidente americano, salvo poi venire smentiti puntualmente dai fatti: ossia dai reiterati e pesanti «no» di Meloni agli strappi del tycoon. Adesso, per il semplice fatto di aver fatto ciò che aveva detto (ossia predisporre la partecipazione italiana ad un’operazione di sicurezza per la navigazione nello Stretto di Hormuz), sarebbe scesa dal carro di Trump per andare al traino del duo Macron-Starmer.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Svolta “europeista” di Meloni? Solo per chi non ha capito che cos’è (davvero) la visione nazionale

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