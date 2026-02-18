I Ridillo aprono la stagione concerti al Marecchia Social Live celebrando 35 anni di live

I Ridillo portano sul palco a Rimini la loro musica dal vivo per festeggiare 35 anni di carriera, un traguardo raggiunto grazie all’entusiasmo dei fan e alla passione per il ritmo. Venerdì 20 febbraio, il gruppo apre la stagione dei concerti al Marecchia Social Live, il nuovo locale situato nel Parco degli Artisti a Vergiano, che si prepara a ospitare un calendario di eventi già ricco di spettacoli e divertimento.

Venerdì 20 febbraio i Ridillo apriranno la stagione dei concerti al Marecchia Social Live, il nuovo locale aperto all’interno del Parco degli Artisti a Vergiano di Rimini, completando così l’offerta di eventi già avviati con la rassegna comico-teatrale del sabato sera “Sciok” e con le presentazioni letterarie della domenica pomeriggio “Un fiume di libri”. Il concerto rappresenta inoltre la prima tappa del format “Stasera che sera”. I Ridillo festeggiano proprio quest'anno i trentacinque anni di carriera: attivi fin dagli anni ’90 hanno saputo rivoluzionare il panorama musicale con un mix unico di funk, soul e pop, e testi sia ironici che riflessivi.🔗 Leggi su Riminitoday.it

"Live in Trieste": oltre 50 anni di concerti in città, ecco il libro di VergaraQuesto articolo esplora la storia dei concerti dal vivo a Trieste negli ultimi cinquant’anni, attraverso il nuovo libro di Vergara.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.