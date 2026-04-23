La rivoluzione della Bce Callas fa cantare i 5 euro ma le lire erano più belle

La Banca Centrale Europea ha annunciato che le nuove banconote in euro saranno sei, eliminando il taglio da 500 euro, che era molto usato per attività illecite. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nel design delle monete, con l’introduzione di nuove versioni e la rimozione di alcuni tagli storici. La scelta riguarda anche le immagini e i simboli che rappresentano l’Europa sui nuovi biglietti.

Sugli euro cosa ci metto? O magari chi? La Banca Centrale Europea prepara le banconote del futuro, che saranno sei e non sette perché si è deciso di dire addio al taglio da 500 euro, il più amato da contrabbandieri e riciclatori di denaro sporco. L’iter per scegliere i nuovi soggetti è lungo e complesso. A fine mese scadrà il concorso europeo, entro giugno le proposte saranno valutate dalla giuria, poi verrà fatto un sondaggio per capire cosa ne pensano i cittadini e fra qualche anno i nuovi euro, crisi permettendo, finiranno nei nostri portafogli. Si conoscono però già i due temi prescelti: “Cultura europea” oppure “Fiumi e uccelli”. In...🔗 Leggi su Quotidiano.net

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