La Bce ha deciso di aumentare l'accesso alla liquidità in euro per le banche centrali di tutto il mondo, a causa delle tensioni geopolitiche che indeboliscono le valute tradizionali. Questa misura mira a rafforzare il ruolo dell’euro come moneta di riferimento globale, in un momento in cui il dollaro domina le transazioni internazionali. La mossa mira anche a rendere l’euro più stabile e affidabile per le istituzioni finanziarie, che cercano strumenti più solidi in un mercato volatile.

La Bce potenzia l’accesso alla liquidità in euro per le banche centrali di tutto il mondo. L’obiettivo è di rafforzare il ruolo globale della moneta unica in uno scenario geopolitico complesso e accrescerne il peso nella competizione con le altre valute, a partire dal dollaro. Sabato 14 il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di potenziare il sistema Eurep (Eurosystem repo facility for central banks), il meccanismo per fornire soldi ai Paesi fuori dall’area euro. L’obiettivo, si legge in una nota della Bce, è “renderlo più flessibile ed efficace nel sostenere l’ordinata trasmissione della politica monetaria nell’area dell’euro”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - La Bce potenzia l’Eurep, euro più forte e più liquidità contro l’instabilità

