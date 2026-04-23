La riqualificazione energetica delle case vuote trascina il valore di mercato sino al 45%

Recentemente si è registrato un aumento significativo del valore di mercato delle case vuote dopo interventi di riqualificazione energetica, con un incremento che può arrivare fino al 45%. Questa tendenza riguarda immobili che sono stati sottoposti a lavori per migliorare l’efficienza energetica, con effetti diretti sul prezzo di vendita o affitto. I cambiamenti sono stati osservati in diverse aree e tipologie di abitazioni, evidenziando un legame tra interventi di efficienza e valore immobiliare.

Non c’è solo il risparmio di energia. La riqualificazione energetica delle abitazioni vuote trascina il valore di mercato sino al 45%. Non solo, gli effetti positivi, come emerge da un’analisi condotta dall’Enea e Mce Lab, hanno ricadute sui canoni di locazione sia turistica sia residenziale, grazie a bollette più basse, maggiore comfort abitativo e sistemi di climatizzazione più efficienti. Lo studio ha valutato le azioni necessarie per valorizzare e rimettere sul mercato circa 10 milioni di appartamenti vuoti in Italia (pari a circa il 27 30% del patrimonio immobiliare nazionale), considerando costi, interventi tecnici e potenziali opportunità di rendimento.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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