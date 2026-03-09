Ricerca 4.0 | dentro la vita di un dottorando dell’università Pegaso – Il video

Un dottorando dell’università Pegaso viene seguito in un video che mostra la sua routine quotidiana. La ripresa cattura momenti di studio, incontri con docenti e attività di ricerca, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza. La scena si svolge tra le aule virtuali e gli spazi di confronto, senza interpretazioni o commenti esterni, concentrandosi esclusivamente sui fatti e le azioni che compie.

Spesso si immagina il dottorato di ricerca come un rito di passaggio consumato esclusivamente tra le biblioteche storiche o nei corridoi e laboratori di atenei secolari. È un'immagine che appartiene alla nostra storia, ma oggi il prestigio accademico ha trovato nuova casa anche nelle università telematiche. Varcare la soglia di questi atenei significa entrare in un contesto in cui la ricerca scientifica mantiene tutto il suo valore, pur viaggiando soprattutto attraverso piattaforme digitali. Ascoltando chi vive questa esperienza, emerge con evidenza che la scelta dell'ateneo oggi è guidata soprattutto dalla forza del progetto scientifico, più che dal formato dell'istituzione.