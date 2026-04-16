Trofeo Bandini Special il cuore delle corse batte a Imola nel segno di Lorenzo Premiato il ferrarista Pier Guidi | Sono orgoglioso

Da ravennatoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Imola si è svolta la cerimonia di premiazione del Trofeo Bandini Special, dedicato ai piloti di endurance. Tra i riconoscimenti, è stato premiato il pilota ferrarista Pier Guidi, che ha espresso il suo orgoglio per l’onore ricevuto. La manifestazione ha ricordato Lorenzo Bandini, pilota noto per la sua generosità e le vittorie in gare come la 1000 chilometri di Monza, Daytona e la Targa Florio.

“Lorenzo Bandini è stato un pilota di una generosità straordinaria. Nelle gare endurance ha vinto tutto, dalla 1000 chilometri di Monza a Daytona, fino alla Targa Florio. Le competizioni di durata erano il suo mondo e la sua grandezza risiedeva proprio nella sua dedizione totale”. Con questo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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