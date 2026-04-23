La ricca biodiversità delle colline di Vecchiano

In vista del City Nature Challenge 2026, si terrà un evento chiamato Bioblitz 2026, organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna, dai Comuni del Monte Pisano e dalla Strada dell'Olio del Monte Pisano. L'iniziativa mira a documentare la biodiversità delle colline di Vecchiano, coinvolgendo diverse realtà locali in una giornata dedicata all'osservazione e alla registrazione di specie animali e vegetali presenti nell'area.

In occasione del City Nature Challenge 2026, la Scuola Superiore S. Anna, i Comuni del Monte Pisano e la Strada dell'Olio del Monte Pisano hanno organizzato l'evento Bioblitz 2026. L'escursione lungo il sentiero 103 permette la scoperta delle biodiversità delle colline di Vecchiano, dove ormai da.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate 'La bellezza dei margini': il Festival delle Colline geotermiche è pronto a incantare ancoraOfficine Papage - con la direzione artistica di Marco Pasquinucci e la direzione organizzativa di Annastella Giannelli - propone dal 14 maggio all’11... I bisogni reali delle imprese. Via al sondaggio della Cna: "La Montagna è ricca di risorse"Un’indagine sui bisogni reali delle imprese della Montagna Pistoiese: a lanciarla è la Cna Toscana Centro, che riunisce le imprese di Prato e Pistoia. Una raccolta di contenuti La biodiversità delle foreste pluviali si ristabilisce subito - Focus.itLa biodiversità delle foreste pluviali torna a crescere non appena si smette di tagliare alberi e consumare suolo per agricoltura e allevamenti. focus.it Energia e biodiversità: un approccio consapevole all’ambienteOspitiamo la metà delle specie vegetali e un terzo di quelle animali presenti in Europa: i numeri del Wwf riassumono l’alto livello di biodiversità che contraddistingue l’Italia. L’impatto delle ... corriere.it