La ricca biodiversità delle colline di Vecchiano

Da pisatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del City Nature Challenge 2026, si terrà un evento chiamato Bioblitz 2026, organizzato dalla Scuola Superiore S. Anna, dai Comuni del Monte Pisano e dalla Strada dell'Olio del Monte Pisano. L'iniziativa mira a documentare la biodiversità delle colline di Vecchiano, coinvolgendo diverse realtà locali in una giornata dedicata all'osservazione e alla registrazione di specie animali e vegetali presenti nell'area.

In occasione del City Nature Challenge 2026, la Scuola Superiore S. Anna, i Comuni del Monte Pisano e la Strada dell'Olio del Monte Pisano hanno organizzato l'evento Bioblitz 2026. L'escursione lungo il sentiero 103 permette la scoperta delle biodiversità delle colline di Vecchiano, dove ormai da.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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