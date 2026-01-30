La Regione Campania rischia di incartarsi sul presidente di Eav De Gregorio

La Regione Campania si trova di fronte a una possibile crisi al vertice di Eav. Le trattative tra Fico, Casillo e il presidente De Gregorio sono tese. Si cerca una soluzione, ma il rischio di uno scontro legale resta alto. Intanto, i ritardi sui nuovi treni e i problemi quotidiani della Circumvesuviana continuano a peggiorare la situazione.

Fico e Casillo cercano l'uscita di De Gregorio da Eav tra trattativa e rischio scontro legale, mentre pesano ritardi si nuovi treni e i problemi quotidiani della Circumvesuviana.

La Regione Campania ha avviato un confronto con Eav, con un vertice tra Casillo e De Gregorio, per analizzare gestione e investimenti.

Eav, Fico e De Gregorio si sono incontrati per discutere delle strategie volte a migliorare il trasporto pubblico in Campania.

