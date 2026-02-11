La Francia vuole le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu | Le sue parole su Israele irresponsabili Cosa ha detto ad Al Jazeera

Il governo francese chiede le dimissioni di Francesca Albanese, la relatrice speciale dell’Onu. Il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot ha detto chiaramente che Parigi considera irresponsabili alcune sue parole su Israele, e quindi intende chiedere la sua resa dei conti. La polemica tra Francia e Albanese si fa sempre più accesa, e ora si parla di una possibile fuoriuscita dalla sua carica.

Parigi, 11 febbraio 2026 – Francesca Albanese nel mirino del governo francese. Il ministro degli Esteri Jean-Noel Barrot ha annunciato al parlamento che Parigi chiederà le dimissioni della relatrice speciale al Consiglio dei diritti umani dell'Onu. E questo a causa delle "parole oltraggiose e irresponsabili", che la giurista italiana, esperta in Diritti Umani, avrebbe pronunciato il 7 febbraio scorso durante un forum organizzato da Al-Jazeera a Doha. Secondo Barrot Albanese ha contestato "non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione".

