La Regione blocca il Puc | trovate irregolarità iter da rifare

Da casertanews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha deciso di bloccare l’iter di approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Trentola Ducenta, evidenziando una “palese illegittimità procedurale” attraverso una nota ufficiale del 21 aprile scorso. La decisione interrompe temporaneamente il percorso, che dovrà essere ripetuto a causa di irregolarità riscontrate nel procedimento. La situazione richiede ora un nuovo iter per poter riprendere l’iter di approvazione del piano.

Si complica il percorso per l’approvazione del Piano Urbanistico Comunale di Trentola Ducenta. Con una nota ufficiale del 21 aprile scorso, la Direzione Generale Governo del Territorio della Regione Campania ha evidenziato una “palese illegittimità procedurale” che rischia di compromettere.🔗 Leggi su Casertanews.it

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