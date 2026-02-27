Piano Paesaggistico Sorrentino | L’introduzione di nuovi vincoli blocca il PUC

Il Comune si appresta a inviare osservazioni ufficiali alla Regione Campania riguardo alla proposta preliminare del Piano Paesaggistico Regionale, che potrebbe influenzare le future decisioni sul Piano Urbanistico Comunale. La discussione si concentra sulla possibile introduzione di nuovi vincoli paesaggistici, considerati come un ostacolo alla pianificazione urbanistica già in atto. La questione mette in evidenza le tensioni tra tutela ambientale e sviluppo territoriale.

Il Comune si prepara a presentare osservazioni formali alla Regione Campania in merito alla proposta preliminare di adozione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviata con delibera di Giunta n. 746 del 22 ottobre 2025 e pubblicata sul BURC n. 77 del 30 ottobre 2025. Nel gennaio 2026 è infatti partita la fase di consultazione e presentazione delle osservazioni da parte dei Comuni, a seguito del Decreto Dirigenziale n. 1 del 13 gennaio 2026 (BURC n. 3 del 19 gennaio 2026), che ha aperto una finestra di 120 giorni per gli enti locali.

