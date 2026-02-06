La fioritura di ciliegi più bella d'Italia si trova a Reggia Venaria quando andare e gli eventi da non perdere

La fioritura dei ciliegi a Reggia Venaria attira visitatori da tutta Italia. L’evento si svolge dal 21 marzo al 6 aprile, quando i giardini si riempiono di alberi in fiore. È uno spettacolo naturale che non si può perdere, con passeggiate tra i colori rosa e bianco dei ciliegi. Molti approfittano di questa occasione per godersi la natura e partecipare agli eventi organizzati nei Giardini di Reggia Venaria, patrimonio UNESCO.

Torna anche quest'anno dal 21 marzo al 6 aprile All'ombra dei ciliegi in fiore, l'evento che celebra la fioritura dei ciliegi nei Giardini di Reggia Venaria, patrimonio UNESCO. La Reggia di Venaria apre le sue porte anche di sera, offrendo uno spettacolo unico tra i ciliegi in fiore illuminati nel buio. Alla Reggia di Venaria si potranno trascorrere indimenticabili momenti immersi fra le 'nuvole rosa' non solo alla luce del giorno, ma anche al tramonto e di sera. Con la 'Primavera alla Reggia', i giardini offrono aperture straordinarie fino alle 23.

