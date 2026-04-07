La premier ha affermato che il suo impegno contro la mafia è chiaro e continuo, sottolineando le azioni di contrasto portate avanti dal governo. Ha aggiunto che, a differenza di altri, il suo esecutivo ha deciso di mantenere in carcere i boss mafiosi con il regime di carcere duro, evitando che venissero rilasciati. Nel frattempo, un servizio di Report ha rivelato che alcuni dirigenti lombardi del partito di destra erano a conoscenza dell’identità di un ex mafioso ora pentito.

“Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con Il carcere duro, istituto che abbiamo salvato dallo smantellamento”. Così ieri Giorgia Meloni ha risposto alle polemiche suscitate dalla diffusione di una foto che la ritraeva accanto al presunto referente del clan senese in Lombardia, ora collaboratore di giustizia, Gioacchino Amico. Mostrano “una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi. Inoltre, questi signori fanno un pirotecnico collegamento con le vicende di mio padre, per dimostrare non so quale commistione con la criminalità organizzata. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Meloni e il selfie col mafioso (ora pentito), la premier: “Mio impegno contro ogni mafia è cristallino”. Ma per Report i dirigenti lombardi di FdI sapevano benissimo chi fosse Gioacchino Amico

Meloni nel 2019 con Gioacchino Amico, pentito clan Senese ad evento FdI, la premier: “Impegno cristallino contro la mafia”Gioacchino Amico torna al centro dell’attenzione mediatica per una fotografia risalente al 2019 che lo ritrae insieme a Giorgia Meloni durante un...

Meloni e la foto con il pentito, la replica della premier: “Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino”“Mostrano una mia foto con un esponente della criminalità organizzata per sostenere la bizzarra tesi di una mia vicinanza ad ambienti malavitosi“.

Temi più discussi: Meloni e il selfie con il pentito: Il mio impegno contro la mafia è cristallino; Il caso del selfie tra Meloni e Amico, l'uomo del clan Senese (oggi collaboratore di giustizia). La premier attacca: Fango nel ventilatore; Mafia, Ruotolo: Meloni con Amico non è un semplice selfie, servono risposte convincenti dalla premier; Meloni su foto con pentito Senese: 'Mio impegno contro mafia coerente'.

Meloni e il selfie con il pentito: «Il mio impegno contro la mafia è cristallino»Report pubblica una foto della premier «con un referente del clan Senese», sostenendo che avrebbe avuto libero accesso in Parlamento. La presidente del Consiglio si difende: «Non mi faccio intimidire ... avvenire.it

Chi è Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese apparso nel selfie con Meloni: la foto è del 2019Meloni sotto accatto per un suo selfie del 2019 con Gioacchino Amico, referente pentito del clan Senese: chi è e perché è scoppiata una polemica. virgilio.it

Gioacchino Amico, ex presunto esponente del clan Senese, sarebbe stato interessato a ottenere la gestione delle mense, del servizio di pulizia e della manutenzione del verde di cinque residenze sanitarie assistenziali riconducibili a un politico di Fratelli d'Ital facebook

Caso Gioacchino Amico, quando Fidanza lo ringraziava dal palco del Grande Nord. x.com