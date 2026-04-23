Una psichiatra metabolica americana ha pubblicato un nuovo libro in cui approfondisce il collegamento tra alimentazione e salute mentale. Nel testo, suggerisce che modifiche alla dieta potrebbero aiutare chi cerca di gestire stress e umore, anche dopo aver provato diverse strategie. La professionista evidenzia come alcuni cambiamenti alimentari possano rappresentare una possibilità in più per chi si confronta con queste sfide.

Anzitutto, che cosa l’ha portata a scrivere questo libro? «Volevo che soprattutto le persone che soffrono di disturbi mentali sapessero che la dieta probabilmente gioca un ruolo molto più importante nei loro sintomi di quanto immaginino. Questo significa che hanno più margine di azione sulla propria salute mentale di quanto abbiano mai creduto. Cambiare alimentazione può essere un intervento potente, ma solo se si capisce quali cambiamenti contano davvero. Non basta eliminare qualche alimento “cattivo” o aggiungere un superfood: spesso bisogna ripensare l’alimentazione dalle fondamenta. Il libro nasce anche per offrire strumenti concreti. Da...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La psichiatra metabolica Georgia Ede e il legame tra dieta e mente: «A chi pensa di aver provato di tutto per gestire stress e umore, direi di non arrendersi: la speranza, a volte, può essere anche nel menù»

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