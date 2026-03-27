Perdita di capelli nelle donne | la tricologa Cividin Una dieta scorretta può essere tra le cause principali

La perdita di capelli nelle donne è un problema che può causare disagio e preoccupazione, spesso senza una causa evidente. Una specialista in tricologia ha spiegato che una dieta inadeguata può rappresentare una delle principali motivazioni di questa condizione. La questione viene affrontata in un'intervista in cui si evidenziano i legami tra alimentazione e salute dei capelli.