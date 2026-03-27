Perdita di capelli nelle donne | la tricologa Cividin Una dieta scorretta può essere tra le cause principali
La perdita di capelli nelle donne è un problema che può causare disagio e preoccupazione, spesso senza una causa evidente. Una specialista in tricologia ha spiegato che una dieta inadeguata può rappresentare una delle principali motivazioni di questa condizione. La questione viene affrontata in un'intervista in cui si evidenziano i legami tra alimentazione e salute dei capelli.
Perdere i capelli può essere motivo di importante disagio per molte donne, che si trovano spesso ad affrontare una graduale calvizie senza saperne il motivo: una tricologa spiega a Fanpage.it le principali cause e i rimedi per contrastare questo fenomeno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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