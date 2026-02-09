Daniele Mandrioli licenziato da Ramazzini di Bologna dopo aver provato legame tra cancro ed erbicida glifosato scienziati | Ente spieghi ragioni

Daniele Mandrioli è stato licenziato dall’Istituto Ramazzini di Bologna, pochi giorni dopo aver pubblicato uno studio che mette in relazione il cancro con l’erbicida glifosato. La decisione ha suscitato molte domande, ma l’istituto non ha ancora spiegato i motivi ufficiali del licenziamento. Secondo Ramazzini, non ci sarebbe alcuna pressione dall’industria dei pesticidi, ma molti osservatori restano scettici e chiedono chiarimenti. La vicenda riaccende il dibattito sulla libertà di ricerca e sui limiti delle

Le ragioni ufficiali del licenziamento restano poco chiare. Secondo l'Istituto Ramazzini non vi sarebbe alcuna "longa manus" dell'industria dei pesticidi dietro la decisione. A licenziare Mandrioli sarebbe stata la cooperativa sociale Onlus che gestisce l'ente, per motivi non legati alla "scienza". Daniele Mandrioli, direttore del Centro di ricerca dell'Istituto Ramazzini, è stato cacciato dalla stessa cooperativa che gestisce l'ente. Gli scienziati: "LegaCoop deve spiegare le ragioni del licenziamento". E i big dei pesticidi brindano

