Oltre 200 studenti al Mario Negri per appassionarsi di discipline scientifiche

Oltre 200 studenti delle scuole superiori si sono ritrovati oggi al Mario Negri per scoprire il mondo delle scienze. L’istituto ha organizzato un evento in collaborazione con il Parco Scientifico Kilometro Rosso, con l’obiettivo di avvicinare i giovani alle discipline scientifiche e stimolare la loro curiosità. La giornata ha visto studenti coinvolti in attività pratiche e dimostrazioni che hanno messo in luce le potenzialità della ricerca farmacologica e tecnologica.

L’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, in collaborazione con il Parco Scientifico Tecnologico Kilometro Rosso, organizza un evento dedicato agli studenti delle scuole superiori. L’appuntamento è sabato 7 febbraio dalle 9 alle 12.30 e rientra nell’ambito della settimana per la promozione delle Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ospite d’eccezione sarà Amalia Ercoli Finzi, professoressa emerita al Politecnico di Milano, prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica in Italia, che dialogherà con la dottoressa Ariela Benigni, segretario scientifico e Coordinatore delle Ricerche delle sedi di Bergamo e Ranica dell’Istituto Mario Negri.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Mario Negri Donne e discipline tecnico-scientifiche: “Colmare il divario per rafforzare l’Europa” In Europa, le donne rappresentano circa il 41% della forza lavoro nei settori scientifici e ingegneristici. Nuove cure per tumori e infiammazioni: al Mario Negri contributi per 2,3 milioni Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Mario Negri Argomenti discussi: Oltre 200 studenti al Mario Negri per appassionarsi di discipline scientifiche; Oltre 200 studenti protagonisti del progetto Educare alla memoria per un futuro di pace; Conegliano. Ecospeed competition: oltre 200 studenti alla prova con le automobiline ecosostenibili; Oltre 200 studenti protagonisti del progetto Educare alla memoria per un futuro di pace. Oltre 200 studenti al Mario Negri per appassionarsi di discipline scientificheSabato 7 febbraio alla Piazza delle Idee, all'interno del Kilometro Rosso, si terrà un incontro con la professoressa Amalia Ercoli Finzi e la dottoressa Ariela Benigni. bergamonews.it Contro il Bullismo, con i Giovani: oltre 200 studenti per l’incontro con Luigi ZenoIl 4 febbraio l’Auditorium della Provincia di Caserta ha accolto circa 200 studenti per una nuova tappa di Pausa Caffè – Contro il Bullismo, con i Giovani, ... napolivillage.com World Cancer Day: insieme contro il cancro Valter Torri e Massimo Broggini guidano i dipartimenti di oncologia del Mario Negri. Accanto a loro, 92 ricercatori e ricercatrici lavorano ogni giorno per capire il cancro e trovare nuove cure. Dallo studio dei tumori gi facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.