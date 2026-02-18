Nessuna offerta alla Provincia di Chieti | a vuoto l' ennesimo tentativo di vendere l' ex Mario Negri Sud

Da chietitoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Chieti ha tentato di vendere l’ex complesso Mario Negri Sud, ma senza successo. L’ultimo tentativo di mettere in vendita l’area è fallito, lasciando il grande stabile senza acquirenti dopo oltre un anno di attesa. Il sito, che una volta ospitava un importante centro di ricerca, ora si trova abbandonato e in stato di deterioramento.

All'avviso pubblico, scaduto il 16 febbraio, non ha risposto nessuno: il prezzo a base d'asta per il complesso dell'ex centro di ricerca scientifica di Santa Maria Imbaro era di oltre 10 milioni di euro Il maxi complesso dell'ex Mario Negri Sud, a undici anni dalla sua chiusura, resta desolatamente vuoto. È andata, infatti, deserta anche l'ultima asta pubblica, scaduta lunedì 16 febbraio 2026, per l'alienazione dell'immobile di proprietà della Provincia di Chieti. Un lotto unico con prezzo a base d'asta di 10.729.260 euro per acquistare il complesso di circa 53mila metri quadrati di superficie lungo via Nazionale, a Santa Maria Imbaro.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

