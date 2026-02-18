Nessuna offerta alla Provincia di Chieti | a vuoto l' ennesimo tentativo di vendere l' ex Mario Negri Sud

La Provincia di Chieti ha tentato di vendere l’ex complesso Mario Negri Sud, ma senza successo. L’ultimo tentativo di mettere in vendita l’area è fallito, lasciando il grande stabile senza acquirenti dopo oltre un anno di attesa. Il sito, che una volta ospitava un importante centro di ricerca, ora si trova abbandonato e in stato di deterioramento.

All'avviso pubblico, scaduto il 16 febbraio, non ha risposto nessuno: il prezzo a base d'asta per il complesso dell'ex centro di ricerca scientifica di Santa Maria Imbaro era di oltre 10 milioni di euro Il maxi complesso dell'ex Mario Negri Sud, a undici anni dalla sua chiusura, resta desolatamente vuoto. È andata, infatti, deserta anche l'ultima asta pubblica, scaduta lunedì 16 febbraio 2026, per l'alienazione dell'immobile di proprietà della Provincia di Chieti. Un lotto unico con prezzo a base d'asta di 10.729.260 euro per acquistare il complesso di circa 53mila metri quadrati di superficie lungo via Nazionale, a Santa Maria Imbaro.