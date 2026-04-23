La provincia di Padova è sempre più social apre il canale TikTok

La provincia di Padova ha aperto un nuovo canale ufficiale su TikTok, aggiungendosi ai profili già attivi su YouTube, Facebook e Instagram. La scelta di ampliare la presenza sui social arriva a pochi mesi dall’attivazione delle altre piattaforme, consolidando così la strategia di comunicazione digitale dell’ente. Il profilo su TikTok è stato lanciato con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più giovane, offrendo contenuti legati alla vita e alle iniziative del territorio.

La provincia di Padova è sbarcata su TikTok. Dopo YouTube, Facebook, Instagram, arriva l'apertura di un nuovo canale ufficiale su una delle piattaforme social più amate dai giovanissimi. Un’iniziativa che punta a far conoscere le bellezze e le peculiarità del territorio provinciale a un pubblico.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Sempre più online ma sempre più soli, il paradosso dei ragazzi social Sempre più turisti scelgono la provincia di SondrioSi è tenuta questa mattina, nella sala del Consiglio della Provincia di Sondrio, la conferenza stampa di presentazione dei dati sul turismo in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La provincia di Padova prima in Veneto per la produzione di asparagi; Padova, uomo morto in strada per ferite d'arma da taglio; VIDEO | Padova Flash, le notizie da tutto il territorio; QUESTURA DI PADOVA. Mostra internazionale Posta e Patrimonio di Padova e Provincia a palazzo Santo StefanoLa Provincia di Padova è lieta di annunciare l’apertura della mostra dedicata agli oggetti postali e alla filatelia internazionale, ospitata nella prestigiosa cornice di Palazzo Santo Stefano (ingress ... padovaoggi.it La provincia di Padova prima in Veneto per la produzione di asparagiLa Bassa e l'alta padovana sono le più fertili sotto questo punto di vista con il comune di Pernumia che spicca maggiormente. A preoccupare è il crollo dei guadagni dei produttori complice l'inflazion ... padovaoggi.it 48enne ucciso a #Padova con 15 coltellate. In carcere l’amico e socio della vittima. Ha confessato. L’ipotesi del movente economico. #Tg1 Roberta Ferrari - facebook.com facebook Padova, ucciso con 15 coltellate: arrestato l’amico e socio #omicidio x.com