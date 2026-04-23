Le condizioni di salute di Mojtaba Khamenei sono al centro di molte incertezze e discussioni in Iran. Si parla di una protesi, di un volto sfregiato e di bigliettini usati per comunicare, ma le notizie ufficiali sono scarse e spesso contraddittorie. La mancanza di dettagli certi alimenta le speculazioni sulla reale situazione del leader.

Le informazioni sulle condizioni di salute di Mojtaba Khamenei restano tra le più opache e controverse dell’attuale crisi iraniana. Dopo l’uccisione del padre Ali Khamenei nei raid congiunti Usa-Israele, il nuovo leader è scomparso dalla scena pubblica, alimentando una guerra parallela di versioni, fughe di notizie e propaganda. Secondo fonti citate dalla stampa internazionale, tra cui il New York Times, Khamenei sarebbe sopravvissuto ma gravemente ferito, costretto a operare in isolamento e a governare attraverso un ristretto gruppo di generali e consiglieri, con modalità sempre più indirette e frammentate. Altri report parlano di ferite al...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La protesi, il volto sfregiato e i pizzini per comunicare all'esterno: come sta davvero Khamenei

Notizie correlate

Iran, Mojtaba Khamenei sfigurato e azzoppato: come sta davveroÈ «leggermente ferito ma attivo» dicono di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema che avrebbe dovuto tenere un discorso pubblico domenica scorsa,...

Leggi anche: Napoli sta cambiando volto: i quartieri che stanno rinascendo davvero (e quelli dimenticati)

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mojtaba Khamenei aspetta una protesi alla gamba. Per il volto ustionato serve chirurgia plastica. Ecco come sta la Guida Suprema; Trump: Ho dato ordine di affondare le barche posamine a Hormuz. Lo Stretto rimarrà sigillato finché non ci sarà l’accordo; Nuovi negoziati fra Israele e Libano.

La protesi, il volto sfregiato e i pizzini per comunicare all'esterno: come sta davvero KhameneiDopo la morte del padre, il nuovo leader sarebbe vivo ma gravemente menomato. Teheran tace, mentre i Pasdaran rafforzano il controllo e alimentano il mistero ... ilgiornale.it

«Mojtaba Khamenei aspetta una protesi alla gamba. Per il volto ustionato serve chirurgia plastica». Ecco come sta la Guida SupremaGravemente ferito, almeno tre operazioni chirurgiche alla gamba, ustioni al volto e una mano da ricostruire. Sarebbe questo il primo dettagliato ... msn.com

"Scontro tra i negoziatori e i pasdaran. E Khamenei non risponde". La lotta di potere che frena la trattativa con gli Usa x.com

"Scontro tra i negoziatori e i pasdaran. E Khamenei non risponde". La lotta di potere che frena la trattativa con gli Usa - facebook.com facebook