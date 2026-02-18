Napoli sta cambiando volto | i quartieri che stanno rinascendo davvero e quelli dimenticati

Napoli si trasforma rapidamente perché alcuni quartieri stanno ricevendo nuovi investimenti e lavori di riqualificazione. In particolare, il quartiere di Chiaia sta vedendo nuove attività commerciali aprire i battenti, attirando giovani e turisti. Nel frattempo, zone come Scampia, spesso considerate periferie, stanno vivendo un riscatto grazie a progetti di recupero edilizio e spazi verdi rinnovati. La differenza si nota anche nei quartieri meno noti, dove le strade si stanno riempendo di negozi e locali, segno di un cambiamento concreto.

"> Napoli non è mai stata una città immobile. Ma negli ultimi anni il cambiamento ha accelerato: turismo record, investimenti, nuove attività, affitti alle stelle, cantieri infiniti. La domanda che si fanno in tanti è semplice: chi sta davvero rinascendo e chi sta restando indietro? Abbiamo attraversato la città, parlato con residenti e commercianti, osservato numeri e trasformazioni. Ecco cosa sta succedendo quartiere per quartiere. Rione Sanità: dalla ferita alla rinascita. Il Rione Sanità è forse il simbolo più potente della trasformazione napoletana.🔗 Leggi su Napolipiu.comImmagine generica

