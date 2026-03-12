Mojtaba Khamenei, nuovo leader iraniano, è stato descritto come leggermente ferito e attivo, dopo essere stato sfigurato e azzoppato. La sua elezione era prevista con un discorso pubblico domenica scorsa, ma finora non ha fatto dichiarazioni sui social o in pubblico. La sua condizione fisica ha suscitato curiosità e preoccupazioni.

È «leggermente ferito ma attivo» dicono di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema che avrebbe dovuto tenere un discorso pubblico domenica scorsa, il giorno della sua elezione, ma che finora non ha rilasciato nemmeno un messaggio sui social. Secondo varie testimonianze, il figlio dell’ayatollah che ha dominato sull’Iran per 37 anni è rimasto ferito il primo giorno di guerra durante il bombardamento in cui i vertici iraniani sono stati decapitati e la sua famiglia è stata sterminata. Oltre infatti a suo padre e alla madre (morta tre giorni dopo per le ferite riportate), sotto le bombe Mojtaba ha perso la moglie Zahra e il figlio adolescente Mohammad Bagher, nonché la sorella e la famiglia di quest’ultima, compreso un bambino di 14 mesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Iran, Mojtaba Khamenei sfigurato e azzoppato: come sta davvero

