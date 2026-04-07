Voli cancellati per la crisi energetica l’assicurazione di viaggio conviene?

A causa della crisi energetica, molti voli vengono cancellati e i costi dei biglietti sono in aumento. Le tensioni internazionali e la scarsità di carburante stanno rendendo più difficile pianificare viaggi in aereo nel prossimo futuro. Questa situazione solleva domande sulla convenienza di stipulare un’assicurazione di viaggio, considerando i rischi e le possibili cancellazioni.

Viaggiare in aereo, nel prossimo futuro, potrebbe non essere così scontato: tra tensioni internazionali, aumento dei prezzi dei biglietti e scarsità del carburante, organizzare un viaggio nel 2026 diventa più complesso. E in questo scenario sempre più persone stanno valutando se aggiungere un’ assicurazione volo al proprio viaggio. Il punto fondamentale è capire se si tratti di una garanzia sensata o solo di un costo in più. Meno mete per i viaggi aerei e a prezzi più alti. Negli ultimi giorni chi intende prenotare un volo è in allarme: Air BP Italia, azienda specializzata nella fornitura di carburanti e servizi per l’aviazione, ha comunicato limitazioni nei rifornimenti di carburante in alcuni aeroporti italiani, tra cui Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Vacanze a rischio per crisi energetica: quali voli rischiano di essere cancellati?Vediamo quali voli rischiano di essere cancellati con la chiusura dello stretto di Hormuz e la penuria di petrolio.

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