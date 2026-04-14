In Sardegna si registrano difficoltà legate alla crisi energetica, con possibili ripercussioni sui voli e sui costi dei biglietti. Le tensioni nei flussi energetici nel canale di Hormuz contribuiscono a creare incertezza sulla stabilità dei collegamenti aerei per l’isola. La situazione mette in discussione la continuità dei servizi di trasporto aereo, influenzando direttamente i cittadini e le attività locali.

Le tensioni geopolitiche legate alla stabilità dei flussi energetici nel canale di Hormuz minacciano di colpire duramente la mobilità in Sardegna, con il rischio concreto di un aumento dei prezzi dei voli e una riduzione dei collegamenti aerei. A lanciare l’allarme sono le sigle sindacali Uil Sardegna e Uil Trasporti Sardegna, che segnalano come la possibile carenza di carburante per gli aeromobili possa trasformarsi in un problema sistemico per l’isola. L’effetto domino tra approvvigionamento energetico e diritto alla mobilità. Il quadro delineato da Aci Europe evidenzia una vulnerabilità che va ben oltre il semplice costo del petrolio. Se...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sardegna in ginocchio: crisi energetica e voli a rischio prezzo

Vacanze a rischio per crisi energetica: quali voli rischiano di essere cancellati?Vediamo quali voli rischiano di essere cancellati con la chiusura dello stretto di Hormuz e la penuria di petrolio.

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