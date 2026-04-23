Padre Samuel ha confessato a Maria di aver inviato una lettera anonima alla Curia, spiegando che lo ha fatto per permetterle di vivere la loro relazione senza ostacoli. La lettera conteneva un segreto legato a un gioiello e rappresentava un sacrificio personale. Questa confessione è parte di un quadro più ampio di eventi che coinvolgono riferimenti a un gesto compiuto dal sacerdote.

? Cosa sapere Padre Samuel confessa a Maria di aver inviato la lettera anonima alla Curia.. Il gesto mira a permettere al sacerdote di vivere la relazione con Maria.. Domani alle 19:40 su Rete 4, la narrazione della soap opera La Promessa si concentrerà sulle ripercussioni della confessione di Padre Samuel, il quale ha ammesso di aver orchestrato l’invio della lettera anonima alla Curia per denunciare il matrimonio tra Catalina e Adriano. Il parroco, tormentato dal peso delle responsabilità legate alla scomparsa di Petra e alle ingiuste accuse subite dalla governante, ha deciso di rivelare la verità davanti a Maria. Il movente che ha spinto il religioso all’auto-sabotaggio non risiede in un rigore dottrinale, bensì nel sentimento profondo verso la donna.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Promessa: segreto nel gioiello e il sacrificio di Padre Samuel

Notizie correlate

La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre SamuelEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria.

La Promessa anticipazioni 23 aprile: Padre Samuel confessa e sconvolge MariaPadre Samuel, tormentato dal senso di colpa, rivela una verità scioccante: è stato lui a inviare la lettera anonima alla Curia.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La Promessa anticipazioni 23 aprile: Padre Samuel confessa e sconvolge Maria; La Promessa: anticipazioni dal 19 al 25 aprile! Eugenia è morta, caos alla tenuta; La Promessa anticipazioni 14 aprile, Martina indaga: cosa nascondono Jacobo e Lisandro?; Il Segreto del nuovo maggiordomo de La Promessa.

La Promessa: anticipazioni giovedì 23 aprile! La verità sulla scomunica di Padre SamuelNel nuovo episodio de La Promessa, la verità su una scomunica e su un delitto scuote la tenuta, portando nuovi sospetti e tensioni tra i protagonisti. serial.everyeye.it

La Promessa trame Spagna, Padre Samuel vuole sparire nel nulla: il patto segreto con PetraPadre Samuel affronterà una delle scelte più dolorose della sua vita. La decisione di andarsene sarà già presa, ma verrà condivisa solo con Petra, in un confronto intimo e carico di emozione. Il ... it.blastingnews.com

«Non è stato per fede, ma per amore che ho fatto tutto questo. » Padre Samuel, oppresso dal rimorso, trova il coraggio di confessare la verità e lascia tutti senza parole: è lui l’autore della lettera anonima inviata alla Curia, quella che ha scatenato il caos e ha - facebook.com facebook