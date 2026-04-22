Il 23 aprile, nella soap “La Promessa”, Padre Samuel confessa di essere stato lui a inviare una lettera anonima alla Curia. La confessione arriva durante un momento di grande tensione, lasciando Maria sconvolta. Padre Samuel, che si sente colpevole, rivela questa informazione senza ulteriori dettagli. La scoperta si inserisce in un contesto di tensione tra i personaggi coinvolti nella vicenda.

Padre Samuel, tormentato dal senso di colpa, rivela una verità scioccante: è stato lui a inviare la lettera anonima alla Curia. Curro scopre il veleno che ha ucciso Jana La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Padre Samuel rivela di essere il colpevole della sua stessa rovina per amore di Maria. Intanto, Pia e Curro scoprono l'arma del delitto che uccise Jana.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 23 aprile: Padre Samuel confessa e sconvolge Maria

Notizie correlate

La Promessa, anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2026: la possibile scomunica di Padre Samuel manda in crisi Maria© US MediasetNelle prossime puntate de La Promessa, la possibile scomunica di Padre Samuel manda in crisi Maria Fernandez.

La Promessa anticipazioni 4 marzo: Petra scopre il bacio tra Maria e Padre SamuelEcco cosa accadrà nella puntata di domani della soap spagnola: Petra è sconvolta dopo aver visto il bacio segreto tra Padre Samuel e Maria.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 19 al 25 aprile; La Promessa anticipazioni 15 aprile: Padre Samuel difende Petra, Catalina si finge malata; La Promessa, cosa succede nella puntata del 18 aprile: anticipazioni; La Promessa: anticipazioni dal 19 al 25 aprile! Eugenia è morta, caos alla tenuta.

La Promessa: anticipazioni giovedì 23 aprile! La verità sulla scomunica di Padre SamuelArrivano le anticipazioni del nuovo episodio de La Promessa in onda giovedì 23 aprile 2026 su Rete 4.In questa puntata scopriremo il reale motivo della scomunica di Padre Samuel. Anticipazioni La ... serial.everyeye.it

La Promessa anticipazioni 23 aprile: Padre Samuel confessa e sconvolge MariaPadre Samuel, tormentato dal senso di colpa, rivela una verità scioccante: è stato lui a inviare la lettera anonima alla Curia. Curro scopre il veleno che ha ucciso Jana La Promessa andrà in onda ... movieplayer.it

«Non è stato per fede, ma per amore che ho fatto tutto questo. » Padre Samuel, oppresso dal rimorso, trova il coraggio di confessare la verità e lascia tutti senza parole: è lui l’autore della lettera anonima inviata alla Curia, quella che ha scatenato il caos e ha facebook