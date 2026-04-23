La promessa di Scurria | L’Archivio di Stato tornerà a Messina

Il rappresentante locale ha annunciato che l’Archivio di Stato, attualmente situato a Riposto, deve essere riportato a Messina. La decisione segue le critiche rivolte all’amministrazione comunale, accusata di aver trascurato la ricerca di un immobile idoneo per la conservazione degli archivi storici. La questione è stata sollevata in un intervento pubblico, sottolineando la volontà di recuperare un patrimonio culturale che si ritiene fondamentale per la città.

“L’Archivio di Stato, attualmente trasferito a Riposto, deve tornare a Messina. L’amministrazione Basiluca, nonostante fosse da tempo a conoscenza della necessità di reperire un immobile adeguato, non si è curata della cultura e della storia della nostra città e, adesso, occorre rimediare dopo lo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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