Messina si prepara alle elezioni comunali con il candidato del Centrodestra, accompagnato da un sottosegretario, che ha trascorso due giorni a Roma. Durante questa visita, ha incontrato sette ministri del Governo Meloni con l’obiettivo di portare l’attenzione sulla città a livello nazionale. La missione si inserisce in un tentativo di rafforzare la presenza di Messina nell’agenda politica del governo centrale.

Due giornate a Roma «per riportare Messina al centro dell’agenda nazionale». Marcello Scurria, candidato sindaco del Centrodestra, accompagnato dalla sottosegretaria Matilde Siracusano, è reduce dalla “missione” nella capitale, durante la quale ha incontrato sette ministri del Governo Meloni. E stamane, al Comitato elettorale di via Tommaso Cannizzaro, Scurria incontrerà i giornalisti per riferire sui contenuto degli incontri, avuti con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, e i poi i ministri del Lavoro, Marina Calderone, per lo Sport, Andrea Abodi, dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, degli Affari europei e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Messina al voto: la “missione” romana di Scurria e l’affondo sulla Città metropolitana

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