La Pro Loco di Vezzano smentisce di aver avviato qualsiasi raccolta fondi. L’associazione spiega che non ha chiesto soldi e che una richiesta del genere non è autorizzata. La Pro Loco promette di fare chiarezza e di valutare eventuali azioni contro chi ha promosso questa richiesta non ufficiale.

Soldi per la Pro Loco di Vezzano, ma l’associazione avvisa di non aver avviato nessuna raccolta fondi: "Richiesta non autorizzata, non è il nostro modo di agire, andremo in fondo alla questione per valutare eventuali provvedimenti". La Pro Loco di Vezzano, presieduta da Davide Adreani, ha fatto sapere che alcune persone non autorizzate stanno effettuando una raccolta di risorse per conto della stessa a privati cittadini e esercenti del territorio comunale per uno o più eventi programmati in calendario: "Tali persone non sono state in alcun modo autorizzate ad effettuare tale raccolta e si sono mosse in completa autonomia, senza alcuna autorizzazione da parte dell’associazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Pro Loco: "Da noi nessuna raccolta fondi"

Approfondimenti su Pro Loco Vezzano

Ultime notizie su Pro Loco Vezzano

