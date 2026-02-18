L' Avis Chieti chiama a raccolta i soci per l' assemblea annuale

L'Avis Chieti ha convocato i soci per l’assemblea annuale, che si terrà sabato 21 febbraio alle 15 nella sala consiliare della Provincia, in corso Marrucino 97. La riunione si svolge ogni anno per aggiornare i donatori sui progressi e le attività svolte nel 2023. Quest’anno, si discuterà anche di nuovi programmi di sensibilizzazione e di come coinvolgere maggiormente i giovani. L’appuntamento interessa tutti coloro che desiderano contribuire alla causa della donazione di sangue a Chieti.

L'importanza di questa giornata, carica di intenso valore sociale e culturale, scaturisce dai numeri positivi che le varie relazioni pongono all'attenzione dei presenti. Grande impegno di risorse e presenza continua dei dirigenti sul territorio comunale, con eventi atti a caratterizzare e rafforzare quell'impegno fidelizzativo che rimane l'essenza del nostro essere associativi, hanno fatto si che questa sezione - con un nuovo ufficio di presidenza (Pres. Gialloreto Dr. Claudio - V. Pres. Costa Rag. Maurizio - Amm.re Di Meo Rag. Giuseppe - Segr. D'Antonio Dr. Filippo) migliorasse quella quantità di raccolta sangue che necessita al nostro centro trasfusionale per le ordinarie e straordinarie attività sanitarie.