Il Comune ha deciso di intervenire per allontanare due gruppi di ungulati che si sono stabilizzati nella zona. La strategia prevede di evitare che le battute di caccia inducano gli animali a spostarsi verso le aree abitate. A tal fine, sono state richieste alle associazioni venatorie la creazione di zone di rispetto, posizionate lontano dal centro cittadino, per contenere il problema.

Ecco la strategia per gestire l’emergenza ungulati: per evitare che le battute di caccia spingano gli animali verso il centro abitato, il Comune chiede alle associazioni venatorie la creazione di apposite fasce di rispetto lontano dalla città. L’attenzione si sposta ora sulla cattura delle due "famiglie" di cinghiali, gruppi da 5-6 esemplari ormai stanziali nelle zone residenziali. Il sindaco Daniela Ghergo, dopo un tavolo tecnico in Prefettura, ha sottolineato la necessità di un intervento coordinato: "La presenza di animali selvatici nelle aree urbane sta interrogando molte città, e da noi il problema è particolarmente sentito perché due o tre gruppi di ungulati sono diventati una presenza abituale".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La priorità è allontanare due "famiglie" stanziali

Why Doctors Were Dangerous: The Reality of Medieval Survival (Sleep Documentary)

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