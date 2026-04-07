Palermo due professori d’orchestra donano trombe e tromboni per allontanare i giovani dalla strada in Uganda | la musica come riscatto sociale

Due professori d’orchestra di Palermo hanno consegnato dieci strumenti a fiato a una scuola in Uganda. L’obiettivo è offrire ai giovani opportunità di praticare musica e allontanarli dalla strada. La donazione include trombe e tromboni, e si inserisce in un progetto volto a promuovere il riscatto sociale attraverso l’educazione musicale. L’iniziativa mira a sostenere i ragazzi nella crescita e nello sviluppo di nuove competenze.

Due musicisti di Palermo donano dieci strumenti a fiato a una scuola in Uganda per togliere i giovani dalla strada L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Musica e cuore a Primiero: l’orchestra che sostiene il sociale Leggi anche: Un’orchestra sinfonica e sociale. Si reclutano giovani dai 9 ai 19 anni Temi più discussi: Due musicisti palermitani acquistano trombe e tromboni per scuola musica in Uganda; Il Massimo per la città | Due concerti allo Sperone e al CEP con l'Ensemble d'archi dell'Orchestra; La truffa dell’università, l’accusa di due testimoni: Progetti di ricerca come merce di scambio; L’indagine per truffa sui fondi europei ottenuti dall’università di Palermo. L’indagine per truffa sui fondi europei ottenuti dall’università di PalermoProfessori e ricercatori sono accusati di aver ricevuto soldi per ricerche mai fatte e per attrezzature mai comprate ... ilpost.it Progetti merce di scambio dei professori che si nominano a vicendaPALERMO – Il racconto di due ricercatori ha dato il via all’inchiesta sul dipartimento Stebicef dell’Università di Palermo diretto dal professore Vincenzo Arizza, principale indagato dell’inchiesta de ... livesicilia.it Pasquetta, rispettata alla Favorita e a Monte Pellegrino l'ordinanza sindacale a Palermo che viete grigliate e picnic. Controlli delle forze dell'ordine sul territorio. Il provvedimento sarà valido anche il 25 aprile e il 1 maggio. Il servizio di Anna Cane - facebook.com facebook La siccità è un ricordo: invasi pieni a Palermo, l’acqua c’è per 18 mesi x.com