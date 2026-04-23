La prima firma è di Arrigo Cipriani del 1932 l' ultima di Emma 18 anni | entrambi nati il 23 aprile
Domani 24 aprile si avvicina il termine per completare la raccolta e il deposito delle firme necessarie per le liste alle prossime elezioni comunali, che si svolgeranno il 24 e 25 maggio 2026. Tra le firme già raccolte ci sono quelle di due cittadini nate entrambi il 23 aprile, uno nel 1932 e l’altro 18 anni fa. Entro domani tutte le liste devono aver concluso questa fase, poiché il deposito è previsto entro il 25 aprile.
Domani 24 aprile mancherà un mese esatto alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026, e tutte le liste hanno ormai poche ore per finire di raccogliere e depositare le firme: vanno raccolte entro domani e depositate entro sabato 25. C'è chi ha già ampiamente superato il numero, chi continuerà a.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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