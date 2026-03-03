Tragedia a Napoli | Emma giovane studentessa di Veterinaria muore a soli 23 anni

A Napoli, si è verificato un lutto che ha colpito tutta la comunità: Emma Carratelli, una studentessa di Veterinaria di 23 anni, è deceduta improvvisamente. La notizia ha suscitato dolore e sgomento tra amici, familiari e conoscenti, lasciando un vuoto inaspettato tra chi la conosceva. La sua scomparsa ha portato alla luce il grave lutto che ha colpito il quartiere.

Una profonda tristezza ha pervaso le città di Napoli e Grosseto per la prematura scomparsa di Emma Carratelli, giovane studentessa di 23 anni, deceduta all'ospedale di Cordoba, in Spagna, mentre era impegnata nel programma Erasmus. La notizia ha colpito non solo la sua famiglia, ma anche tutti i suoi amici e compagni di studio, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità accademica. Emma Carratelli, originaria di Grosseto, era una brillante studiosa di Veterinaria presso l'Università Federico II di Napoli. Descritta come una ragazza solare e intraprendente, Emma amava Napoli come se fosse la sua seconda casa. "Amava gli animali, voleva diventare una veterinaria". "Solare", "gioiosa" sono soltanto alcuni degli aggettivi con cui ci è stata descritta Emma Carratelli. La scomparsa di Emma Carratelli, studiosa dell'Università Federico II di Napoli, ha segnato un momento di grande tristezza per la comunità accademica e per coloro che l'hanno conosciuta. La giovane è deceduta mentre si trovava a Cordova. Originaria della provincia di Grosseto, nel 2022 si era trasferita a Napoli per studiare medicina veterinaria alla Federico II.