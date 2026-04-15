Oggetti smarriti per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di Bergamo

Il Comune di Bergamo ha annunciato che il prossimo 21 e 23 aprile si terrà per la prima volta un’asta pubblica dedicata agli oggetti smarriti non reclamati. Questa iniziativa, che si svolgerà in due date, ha come obiettivo la vendita di beni dimenticati dai loro proprietari, con un fine sociale. La procedura è stata istituita per la prima volta e coinvolge oggetti recuperati e mai rivendicati.

LA CURIOSITÀ. Per la prima volta il Comune organizza un’asta pubblica di oggetti smarriti non reclamati, con finalità sociale. Il ricavato sosterrà un progetto di inclusione lavorativa, con in vendita biciclette, gioielli e altri beni per un valore di circa 48mila euro. Le aste si terranno nei giorni di martedì 21 e giovedì 23 aprile, a partire dalle ore 14.30, presso il magazzino comunale di via delle Canovine 21, e saranno gestite dall’Istituto Vendite Giudiziarie Vgc Srl, concessionaria ministeriale. Gli oggetti rinvenuti sul territorio comunale possono essere messi in vendita solo dopo il decorso dei termini previsti dalla legge per la restituzione al proprietario o al rinvenitore.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Oggetti smarriti, per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di Bergamo Notizie correlate Leggi anche: Il Comune indice un’asta per gli oggetti smarriti: il ricavato sosterrà progetti di inclusione e occupazione Leggi anche: Droni, bici e perfino un defibrillatore: oltre mille oggetti smarriti a Rimini. Presto andranno all'asta Panoramica sull’argomento Oggetti smarriti, per la prima volta asta il 21 e 23 aprile del Comune di BergamoPer la prima volta il Comune organizza un’asta pubblica di oggetti smarriti non reclamati, con finalità sociale. Il ricavato sosterrà un progetto di inclusione lavorativa, con in vendita biciclette, g ... ecodibergamo.it Il Comune indice un’asta per gli oggetti smarriti: il ricavato sosterrà progetti di inclusione e occupazioneIl 21 e il 23 aprile alle 14:30 al magazzino comunale in via delle Canovine: all'asta gli oggetti non reclamati: dalle biciclette agli orologi fino alle valigie e i gioielli in oro. Tra gli oggetti an ... bergamonews.it