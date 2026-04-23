A Londra si è tenuta la prima europea del film, offrendo al pubblico un look Prada e un momento di vicinanza tra due figure simbolo del mondo della moda. Dopo aver lasciato la direzione creativa della casa di moda, Donatella Versace si dedica a nuove esperienze, passando dal ruolo di stilista a quello di attrice. La serata ha visto protagonisti anche altri volti noti, pronti a condividere questa occasione speciale.

Prima stilista, ora .attrice? Ora che ha lasciato la direzione creativa della casa di moda, Donatella Versace si gode una nuova vita. Alla prima europea del film Il Diavolo Veste Prada 2, a Londra, la stilista ha sfilato sul tappeto rosso insieme al cast, tra abbracci e flash, accanto a Anne Hathaway e Meryl Streep. Donatella Versace nel sequel del Diavolo Veste Prada. Il cameo della stilista nel nuovo film – in uscita il 29 aprile – non è un segreto: qualche mese fa era stata fotografata sul set a Milano, una delle location del sequel. Durante le riprese del primo film, solo Valentino Garavani accettò di comparire nella pellicola (pare che i colleghi temessero l’ira di una certa direttrice).🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La prima europea del film, che si è svolta a Londra, ci ha finalmente regalato un look Prada e l'abbraccio tra due icone...

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