L a regina Elisabetta ha incontrato tante star di Hollywood, da Angelina Jolie e le Spice Girls a Meryl Streep e Lady Gaga (quest’ultima fedele al suo stile eccentrico ha indossato un abito rosso in lattice durante l’incontro con la sovrana). Ma tra gli incontri più leggendari celebrità e famiglia reale britannica c’è indubbiamente quello tra Elisabetta II e Marylin Monroe. Era il 29 ottobre 1956 quando la star di Gli uomini preferiscono le bionde, nata lo stesso anno della regina, incontrò la giovane sovrana durante il Royal Command Film Performance (prima cinematografica di gala) di The Battle of the River Plate a Londra. Un evento unico, che portò faccia a faccia due icone assolute del Novecento, provenienti da mondi lontanissimi ma destinati a incrociarsi nella storia.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La diva e la regina, due icone assolute del Novecento, si incontrarono il 29 ottobre 1956 all’"Empire Theatre" di Londra

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