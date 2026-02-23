Finalmente Cairo ha regalato un’emozione ai tifosi del Torino | l’incubo della retrocessione

Cairo ha portato entusiasmo ai tifosi del Torino dopo anni di mediocrità, causati da risultati deludenti e una gestione che non ha portato a miglioramenti. La squadra ha mostrato determinazione in una partita decisiva, conquistando una vittoria importante che allontana il rischio di retrocessione. I sostenitori ora sperano in un ritorno alla competitività. La squadra si prepara a nuove sfide, con una vittoria che ridà fiducia.

Anni di decimi e undicesimi posti, campionati già finiti a febbraio, forse mai iniziati. Senza particolari sogni e paure, infamia oppure lode. Quello che gli hanno sempre rinfacciato i tifosi granata, che chiedevano soltanto un brivido. Sono stati accontanti, purtroppo: finalmente Urbano Cairo ha portato il suo Torino oltre la mediocrità. Il campionato dei granata – che cominciano addirittura a vedere i fantasmi della Serie B – è la dimostrazione che si può sempre fare peggio, e che l’assenza totale di ambizione alla lunga può diventare pericolosa. Più volte abbiamo raccontato questo grigio limbo in cui è sprofondato il Toro nella gestione Cairo: troppo forte per la retrocessione, non abbastanza per puntare alle coppe. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La crisi del Torino: Cairo e Petrachi valutano l’esonero di Baroni. Gli scenari e lo spettro della zona retrocessioneIl Torino rischia di cambiare allenatore dopo la sconfitta contro il Genoa, che ha portato la squadra in zona retrocessione.

L’incubo retrocessione che abbraccia Fiorentina e TorinoL'attuale stagione di Serie A vive momenti di grande tensione, con Fiorentina e Torino coinvolte in una difficile corsa per evitare la retrocessione.

Siamo alle solite: Urbano Cairo contestato dai tifosi del #Torino #torinofc #comotorino

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Il Cairo. 24 milioni di persona, caotica e affascinante. Finalmente il GEM, Grand Egyptian Museum, in 500.000 mq 3.750 anni di storia: fantastico. - facebook.com facebook