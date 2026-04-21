Provocazione 25 aprile a Predappio | Un convegno dal titolo ‘fine dell’antifascismo’? Insulto alla memoria

Il 25 aprile a Predappio si è tenuto un convegno intitolato “fine dell’antifascismo”, provocando reazioni contrastanti. Il sindaco del paese ha scelto di non pubblicizzare l’evento, mentre un deputato del Pd ha definito la manifestazione un “insulto alla memoria”. La discussione ha suscitato attenzione tra le forze politiche e i cittadini, evidenziando le tensioni legate alla commemorazione e alla memoria storica nel territorio.

Forlì, 21 aprile 2026 – C’è chi “preferisce non dare visibilità all’evento”, come ha deciso di fare il sindaco di Predappio Roberto Canali e chi ha parlato di “vero e proprio insulto alla memoria” come ha fatto il deputato del Pd Andrea De Maria. Certo è che il convegno ‘La fine dell’antifascismo’ organizzato a Predappio appunto, paese natale di Benito Mussolini, da Roberto Fiore (leader di Forza Nuova) il 25 aprile, giorno della Liberazione ha già sollevato un polverone di polemiche. Il sindaco di Predappio: “Saremo impegnati nella celebrazione della Liberazione”. “Preferisco non dare visibilità all'evento parlandone e commentandolo: quel giorno noi saremo impegnati nella celebrazione della Liberazione, a questo diamo importanza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Provocazione 25 aprile a Predappio: “Un convegno dal titolo ‘fine dell’antifascismo’? Insulto alla memoria” Notizie correlate 25 aprile, convegno con Roberto Fiore a Predappio: “La fine dell’antifascismo”Nel paese natale di Benito Mussolini un incontro organizzato da Fahrenheit 2022 con Forza Nuova. Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: “È finito l’antifascismo”Predappio (Forlì-Cesena), 21 aprile 2026 – Il 25 aprile, Festa della Liberazione, il quotidiano online Fahrenheit2022, in collaborazione con Forza... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Luca Stanzione (Cgil): Il Remigration una provocazione fatta a pochi giorni dal 25 Aprile; Lo sfregio al 25 aprile, l’onda nera a Predappio: È finito l’antifascismo; Una provocazione occupare piazza Duomo a una settimana dal 25 aprile. Associazioni e collettivi contro il Remigration summit di Salvini; Palazzo Marino condanna il Remigration Summit: centrodestra diviso in Aula, FI si astiene. Provocazione 25 aprile a Predappio: Un convegno dal titolo ‘fine dell’antifascismo’? Insulto alla memoriaPioggia di reazioni sull’evento organizzato dal leader di FN Roberto Fiore nel paese natale di Benito Mussolini e proprio nella giornata della Liberazione. Il sindaco: Preferisco non dare visibilità ... ilrestodelcarlino.it 25 aprile, Forza Nuova celebra «la fine dell'antifascismo». Massoneria, sionismo e non solo: i temi del convegnoA Predappio, città natale di Benito Mussolini, il 25 aprile sarà segnato da un convegno, dalle tinte nere, che sta già sollevando ... msn.com Bagagli Porsche da oltre 5.000 dollari: quando il lusso diventa provocazione - facebook.com facebook La provocazione di Evelina #Christillin a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale, è tutto nelle mani della Fifa. L'Italia ha il ranking più alto delle escluse, mentre gli Emirati Arabi Uniti sono la prima x.com