Il governo libanese si trova ora a dover affrontare una situazione complessa, dovendo negoziare con Israele per cercare di mettere fine a un conflitto che non ha originato. La difficile posizione deriva dall’esigenza di trovare un accordo senza alimentare ulteriori tensioni, mentre le parti coinvolte sono coinvolte in una serie di incontri e discussioni diplomatiche. La questione rimane al centro dell’attenzione internazionale e si svolge in un clima di grande incertezza.

Deve negoziare con Israele per mettere fine a una guerra che non ha iniziato, cercando di non spaccare il paese e bilanciando interessi molto diversi Lo scorso 14 aprile un incontro organizzato dagli Stati Uniti tra i rappresentanti di Israele e Libano, il primo diretto da decenni, aveva portato al cessate il fuoco che scadrà il 26, tra tre giorni. Giovedì è in programma un altro incontro a Washington. Il primo problema del governo libanese è che i negoziati dovrebbero portare a un accordo duraturo per la fine delle ostilità tra Israele e Hezbollah, ma Hezbollah non li ha mai riconosciuti e anche dopo il cessate il fuoco aveva promesso di rimanere «col dito sul grilletto».🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La posizione impossibile del governo libanese

Trump DECLARES Peace! Netanyahu BOMBS Lebanon MINUTES LATER!

Notizie correlate

Leggi anche: Il governo libanese si sta mettendo contro Hezbollah

Il governo libanese chiede colloqui diretti con IsraeleAll’indomani dei bombardamenti dell’IDF che hanno provocato oltre 200 morti e più di mille feriti in Libano, il governo di Beirut ha richiesto...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Una meraviglia assoluta! Candellori della Samb ha segnato da questa posizione. VIDEO; Caso Gobbi: tre agenti indagati per fuga di notizie; Non è solo una materia impossibile: il segreto invisibile dietro lo smartphone che sta creando i lavori del futuro; Serie C, Vis Pesaro a Ravenna. Ascoli e Samb: impossibile fallire.

La posizione impossibile del governo libaneseDeve negoziare con Israele per mettere fine a una guerra che non ha iniziato, cercando di non spaccare il paese e bilanciando interessi molto diversi ... ilpost.it

Gonçalo Guedes segna da posizione impossibile contro l’AlavésGonçalo Guedes segna da posizione impossibile contro l’Alavés Il centrocampista portoghese ha firmato una splendida rete per la Real Sociedad nei quarti di finale di Copa del Rey contro l’Alavés. corrieredellosport.it

LA VOCE DELLA SERA – Rileggi le news più importanti della giornata! 6 Rimontare dalla 6ª alla 4ª posizione a 5 giornate dalla fine è un’impresa quasi impossibile. Curiosamente, negli ultimi anni solo l’Atalanta di Gasperini nel 2023/2024 è riuscita nell’ - facebook.com facebook

[1/2] Gran pase di Gutierrez: la manca Avalos, la manca Malcorra, ma non #Abaldo, che da posizione impossibile porta in vantaggio l’ #Independientealla Bombonera x.com