il governo libanese si sta mettendo contro hezbollah

Il governo libanese ha deciso di adottare misure che si rivolgono contro Hezbollah, una mossa senza precedenti nel paese. La milizia filoiraniana, ormai da tempo, ha subito diversi colpi e appare più vulnerabile rispetto al passato. Questa tensione si manifesta in un momento in cui le autorità cercano di rafforzare la propria posizione all’interno del panorama politico e militare nazionale.

In Libano in questi giorni sta succedendo qualcosa che non ha precedenti. Il governo guidato dal primo ministro Nawaf Salam ha preso posizione contro Hezbollah, la milizia sciita che per decenni è stata la forza militare più potente del paese. Hezbollah è formata da migliaia di combattenti libanesi, riceve finanziamenti e aiuti militari dall’Iran e finisce in modo ciclico a fare la guerra contro Israele. Questa presa di posizione del governo libanese è seria. Dal 3 marzo le attività militari di Hezbollah sono state dichiarate illegali e all’esercito libanese è stato ordinato di far rispettare il divieto. Per molti anni Hezbollah era stata... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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