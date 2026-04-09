Dopo i bombardamenti dell'esercito israeliano che hanno causato più di 200 morti e oltre mille feriti in Libano, il governo di Beirut ha deciso di chiedere incontri diretti con Israele. La richiesta arriva nel tentativo di avviare un dialogo ufficiale per affrontare la crisi e le tensioni in corso tra i due paesi. La situazione rimane molto tesa e in evoluzione.

All’indomani dei bombardamenti dell’IDF che hanno provocato oltre 200 morti e più di mille feriti in Libano, il governo di Beirut ha richiesto colloqui diretti con Israele. Lo riportano corrispondenti di Al Jazeera nel Paese dei cedri. Tel Aviv, da parte sua, non ha mai mostrato interesse per colloqui con Beirut che non coinvolgessero anche Hezbollah. E l’organizzazione antisionista ha sempre affermato di non voler negoziare con Israele, soprattutto se sotto attacco. Difficile, dunque, che la richiesta venga accolta. Resta tuttavia da vedere cosa diranno gli Stati Uniti al riguardo e se, eventualmente, sosterranno un qualsiasi tipo di dialogo in tal senso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Il governo libanese chiede colloqui diretti con Israele

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Lebanon asks US for DIRECT PEACE TALKS with Israel

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Appena dopo l'annuncio delle trattative per la tregua in Iran, #Israele ha precisato che l'accordo non riguardava il #Libano e ha dato il via a una serie di attacchi - forse i più violenti dall'inizio del conflitto - anche in zone densamente popolate del Paese. Il nume - facebook.com facebook

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