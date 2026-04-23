La Polonia è il secondo mercato dei mobili in Europa

La Polonia si è affermata come il secondo mercato dei mobili in Europa, consolidando il suo ruolo nel settore del legno-arredo. Dal 2020, le esportazioni di mobili italiani verso il paese sono cresciute del 15%, raggiungendo un valore di circa 1,2 miliardi di euro nel 2025. La domanda polacca si concentra principalmente su mobili per la casa e complementi d’arredo, con un incremento delle importazioni italiane negli ultimi anni.

Milano, 23 aprile 2026 – La Polonia si è consolidata come uno dei partner commerciali più dinamici per l’Italia in Europa Centrale anche nel settore del legno-arredo. Lo confermano i numeri. Nel 2024 le esportazioni italiane di arredo verso la Polonia hanno raggiunto circa 435 milioni di euro, segnando una crescita significativa del +12,9% rispetto all’anno precedente. L’Italia, inoltre, importa dalla Polonia semilavorati in legno e mobili (soprattutto per la grande distribuzione). "La Polonia è il secondo produttore di mobili in Europa dopo la Germania, il che rende l’interscambio bilaterale molto bilanciato: design Made in Italy verso la Polonia e componenti industriali verso l’Italia”, spiega Agnieszka Gloria Kami?ska, console generale della Repubblica di Polonia a Milano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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