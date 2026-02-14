Accumulo energetico in Europa | boom del 50% previsto nel 2026 l’Italia secondo mercato e polo produttivo in crescita

L’Europa prevede un aumento del 50% nell’accumulo energetico entro il 2026, a causa della crescente domanda di stabilizzare le reti elettriche e integrare le fonti rinnovabili. L’Italia si posiziona come secondo mercato e sta diventando un centro importante per la produzione di sistemi di accumulo. Nel 2023, aziende italiane hanno avviato nuovi impianti e investimenti per rafforzare questa crescita.