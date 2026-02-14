Accumulo energetico in Europa | boom del 50% previsto nel 2026 l’Italia secondo mercato e polo produttivo in crescita
L’Europa prevede un aumento del 50% nell’accumulo energetico entro il 2026, a causa della crescente domanda di stabilizzare le reti elettriche e integrare le fonti rinnovabili. L’Italia si posiziona come secondo mercato e sta diventando un centro importante per la produzione di sistemi di accumulo. Nel 2023, aziende italiane hanno avviato nuovi impianti e investimenti per rafforzare questa crescita.
L’Accumulo Energetico Ridisegna il Mercato Europeo: Boom del 50% nel 2026. Il mercato dell’accumulo energetico a batterie in Europa è destinato a una crescita significativa nel 2026, spinto dalla necessità di stabilizzare le reti elettriche e integrare le fonti. Si prevede un aumento del 50% nel settore dei BESS (Battery Energy Storage Systems) su larga scala, con una ripresa anche nei settori residenziale (+18%) e commercialeindustriale (+33%). L’Italia, secondo paese europeo dopo la Germania per nuova capacità installata, si conferma un attore chiave in questa trasformazione. La Svolta del 2025 e il Nuovo Equilibrio Geografico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Liguria traina l’economia: export in crescita del 6,6%, Pil in aumento e boom della blue economy nel 2026.
La Liguria continua a trainare l’economia italiana.
