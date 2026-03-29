Martedì sera si disputano le quattro partite di spareggio per la qualificazione ai Mondiali in Europa, tra cui quella tra Svezia e Polonia. Le gare sono decisive per definire le ultime nazionali che accederanno alla fase finale del torneo. La sfida tra le due squadre si svolge alle 20:45, con le formazioni pronte a competere per un biglietto diretto alla competizione mondiale.

Martedì notte si giocheranno le 4 finali play-off che assegneranno gli ultimi posti per il mondiale alle squadre europee: una delle sfide in programma è quella tra Svezia e Polonia. Il caso degli scandinavi è sicuramente particolare: hanno disputato un girone di qualificazione sconcertante (ultimo posto con soli 2 pareggi conquistati e nessuna vittoria) ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Svezia-Polonia (Qualificazioni Mondiali Europa, 31-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. In palio la fase finale dei mondiali

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