Svezia-Polonia Qualificazioni Mondiali Europa 31-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici In palio la fase finale dei mondiali
Martedì sera si disputano le quattro partite di spareggio per la qualificazione ai Mondiali in Europa, tra cui quella tra Svezia e Polonia. Le gare sono decisive per definire le ultime nazionali che accederanno alla fase finale del torneo. La sfida tra le due squadre si svolge alle 20:45, con le formazioni pronte a competere per un biglietto diretto alla competizione mondiale.
Martedì notte si giocheranno le 4 finali play-off che assegneranno gli ultimi posti per il mondiale alle squadre europee: una delle sfide in programma è quella tra Svezia e Polonia. Il caso degli scandinavi è sicuramente particolare: hanno disputato un girone di qualificazione sconcertante (ultimo posto con soli 2 pareggi conquistati e nessuna vittoria) ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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