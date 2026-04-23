Dopo due anni dall’avvicinarsi del 1500 e tre anni dalla fondazione della sua bottega, Albrecht Dürer realizza la prima versione della sua stampa sull’Apocalisse. La Pinacoteca si prepara a riprendere le esposizioni con questa celebre opera, simbolo di un momento cruciale nella carriera dell’artista. La serie di incisioni rappresenta una delle sue prime interpretazioni del tema biblico, che avrebbe avuto un ruolo importante nel suo percorso artistico.

A due anni dall’avvicinarsi minaccioso del mezzo millennio (1500), e tre anni dopo aver aperto la sua bottega, Albrecht Dürer stampa la sua prima versione dell’Apocalisse. Un’opera eccezionale, in quanto è il primo libro dell’arte occidentale ad essere illustrato e pubblicato per iniziativa personale di un artista. L’edizione del 1511, quindici stampe che la Pinacoteca Nazionale di Bologna espone nella mostra dossier dedicata alle xilografie del maestro tedesco, è arricchita di un nuovo frontespizio figurato ed è in lingua latina. Con questa esposizione (a cura di Elena Rossoni e Giulia Adami; visitabile da domani al 31 luglio) la Pinacoteca...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Pinacoteca riparte dall’Apocalisse di Dürer

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Argomenti più discussi: La Pinacoteca riparte dall’Apocalisse di Dürer; Albrecht Dürer alla Pinacoteca Nazionale di Bologna: in mostra le xilografie dell’Apocalisse.

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