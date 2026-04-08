Le tensioni tra Stati Uniti e Iran sono arrivate a un punto critico, con il rischio di un conflitto aperto che sembrava imminente. Dopo settimane di scontri verbali e provocazioni militari, le due parti hanno firmato un accordo di tregua nella notte, evitando così un’escalation armata. La disputa si concentra principalmente sul controllo dello Stretto di Hormuz, un passaggio strategico per il commercio mondiale di petrolio.

Dal rischio concreto di una guerra totale a una tregua raggiunta all’ultimo minuto. Nelle ore più tese del conflitto tra Stati Uniti e Iran, il mondo si è trovato davvero a un passo da un’escalation senza ritorno, evitata solo grazie a un accordo raggiunto quando mancava poco alla scadenza dell’ultimatum americano. Dietro l’intesa non c’è una svolta improvvisa, ma una mediazione diplomatica costruita nei giorni precedenti, con un ruolo centrale del Pakistan. Islamabad ha mantenuto contatti diretti con entrambe le parti, lavorando a una proposta che prevedeva un cessate il fuoco temporaneo e l’avvio di negoziati. Il piano è stato progressivamente accettato sia da Washington sia da Teheran, fino a diventare la base dell’accordo raggiunto nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’intesa a un passo dall’apocalisse: cosa è successo tra Usa e Iran e il nodo dello Stretto di Hormuz

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Chiuso lo Stretto di Hormuz, cosa succede ora al petrolio dall’IranChiuso lo Stretto di Hormuz, rotta strategica per il trasporto marittimo di petrolio.

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Due navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, le prime dall'annuncio della tregua di due settimane fra Stati Uniti e Iran. Lo ha reso noto il sito per il tracciamento del traffico marittimo MarineTraffic. La nave cargo NJ Earth, di proprietà di un armatore greco, - facebook.com facebook

Iran e la tregua di 2 settimane, il prezzo del petrolio crolla con la riapertura dello Stretto di Hormuz: x.com