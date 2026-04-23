La piazza diventa un set cinematografico tra biciclette incastrate e un finto caos - FOTO

Nel centro storico di Ferrara, la piazza si è trasformata temporaneamente in un set cinematografico. Durante la quarta giornata di riprese, che si è conclusa giovedì 23, il regista Federico Lanzani ha lavorato su una scena caratterizzata da biciclette incastrate e un'apparente confusione. La scena ha coinvolto attori e troupe, creando un’atmosfera di movimento e attenzione tra i passanti presenti nella zona.

Grande movimento e tanta curiosità nel cuore del centro storico di Ferrara. Si è concluso giovedì 23, con un’intensa quarta giornata di riprese, il cortometraggio diretto da Federico Lanzani ‘Al biciclar’, che proprio nell’ultima parte del lavoro ha messo in scena una delle sequenze più.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il centro come un set cinematografico, tra finti inseguimenti e curiose apparizioni - FOTO e VIDEO Nocera Inferiore, il “San Francesco” diventa un set cinematograficoTempo di lettura: 3 minutiLo Stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore si prepara a diventare un set cinematografico. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Balconi Fioriti 2026: piazza Marini diventa orto giardino con produttori, laboratori per bimbi, mostre e uno show cooking con i fiori; Pigliatutto 2026, Piazza Vittoria diventa un grande bazar all’aperto; Brescia in fiore; Salassa, la piazza diventa un hub della salute: prevenzione e comunità protagoniste sotto la Torre. A Messina la sicurezza stradale diventa un gioco educativo: migliaia di bambini protagonisti a Piazza DuomoL’educazione stradale è un concetto da grandi, ma lo si impara da piccoli. È questo lo spirito del Parco Mobile della Sicurezza Stradale che nei giorni 21 e 22 aprile dalle 8.00 alle 14.00 animerà ... strettoweb.com Milano Cortina, la piazza della Regione diventa 'Casa Lombardia'Piazza Città di Lombardia, la piazza coperta più grande d'Europa, dove ha sede il Palazzo della Regione, si trasformerà, per tutto il periodo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali 2026, in ... ansa.it Il re dello swing e del divertimento. Con Paolo Belli la piazza diventa un unico, grande sorriso! x.com Santarcangelo. Balconi Fioriti 2026: piazza Marini diventa orto giardino con produttori, laboratori per bimbi, mostre e uno show cooking con i fiori - facebook.com facebook